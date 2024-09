La Reggina si presenta in piazza ai suoi tifosi

L’abbraccio di Piazza Castello è stato quasi il taglio del nastro per la nuova stagione della Reggina. Un buon numero di tifosi amaranto ha popolato l’area dove ieri sera si è svolta la presentazione della squadra. Una serata condivisa con la squadra di volley SportSpecialist Reggio Calabria (neopromossa in Serie A3). Per la società di pallavolo sul palco hanno parlato l’allenatore Antonio Polimeni, il direttore generale Marco Martino e poi il capitano Domenico Laganà. La voglia é quella di continuare a fare bene con una squadra competitiva desiderosa di continuare nel solco della passata stagione.

In rappresentanza delle istituzioni è intervenuto il consigliere comunale con delega allo Sport Giovanni Latella. Sul palco per la Reggina hanno preso la parola il presidente Virgilio Minniti, il tecnico Rosario Pergolizzi e il capitano Nino Barillà. L’occasione è stata utile a ribadire ancora una volta che in questa stagione la Reggina dovrà recitare un ruolo da protagonista e all’altezza del nome che porta nel campionato di Serie D. Non sono stati presentati i calciatori Martinez e Parodi, in uscita.

Bando Sant’Agata. Ieri, intanto, la Città Metropolitana ha avviato le procedure per la scrittura del bando per la gestione a lungo termine del centro sportivo Sant’Agata. Ha avuto esito positivo la proposta avanzata dall’Ati che rappresenta la Reggina 1914 e che prevede una ristrutturazione delle aree di via delle Industrie. A seguito della relazione tecnica della Commissione, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ed il vice sindaco Carmelo Versace hanno dato il via libera per la redazione del bando. Tra i punti più importanti: la ristrutturazione degli spazi dedicati allo sport, la creazione di un Club House, il rifacimento dei campi, l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche e la ristrutturazione dei corpi di fabbrica presenti. L’importo da investire è di circa tre milioni di euro.