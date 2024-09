La Reggina è pronta a partire di slancio

Meno uno alla sfida con l’Igea Virtus che segnerà il debutto in campionato della Reggina. Al match è interessato anche Giacomo Tedesco, doppio ex: «La seguirò in streaming, anche perché sulle due panchine siedono due palermitani. Conosco sia Rosario Pergolizzi che Ciccio Di Gaetano. Sarà una sfida spettacolare, difficile per gli amaranto. Il “D’Alcontres” è da sempre un campo ostico. I padroni di casa davanti ai blasonati avversari cercheranno di fare bella figura».

Le assenze di Barillà, Barranco e Porcino rischiano di penalizzare la compagine ospite?

«Mi auguro di no. Barillà e Porcino sono forti, ma le alternative, soprattutto dopo gli ultimi arrivi, non mancano all’allenatore, vedi Dall’Oglio. Anche Barranco è bravo e rientrerà con la Scafatese».

Ritiene sia stato un mercato imponente quello portato avanti da Ballarino?

«Staremo a vedere. Lo diranno i risultati. La società si è mossa a 360 gradi e spero arrivi la promozione diretta. Reggio non può rimanere nell’“inferno” dei dilettanti. I tifosi meritano un’altra categoria, più consona al blasone della città».

Siracusa e Scafatese daranno filo da torcere alla sua ex squadra?

«Forse il Siracusa, la Scafatese non mi sembra all’altezza delle due big. Per fortuna è salito il Trapani, altrimenti il percorso per biancazzurri e amaranto sarebbe stato molto duro».

Pergolizzi è la scelta giusta?

«Rosario ha già vinto sulle panchine di Palermo e Campobasso e per me resta una garanzia. Gli hanno messo a disposizione un organico di livello. La macchina c’è e pure il pilota».

Perché alcuni tifosi non hanno fiducia nell’attuale proprietà?

«Non saprei. Il pubblico è scottato dall’ultimo fallimento targato Saladini e preferisce non sbilanciarsi. Spiace che la Reggina sia dovuta ripartire dalla D. Nn meritava di subire un simile trattamento. Purtroppo nell’estate del 2023 è successo l’incredibile. Non mi aspettavo un tracollo del genere e la colpa non è di questa dirigenza».

Il “suo” amico Toscano è finito a Catania. Vi siete sentiti?

«Mimmo ha le qualità per riportare gli etnei in B. Gli ho inviato un sms».