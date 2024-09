La Reggina ritrova tutte le sue punte

Sono passati esattamente 365 giorni da quando La Fenice Amaranto presentò domanda per l’ammissione in soprannumero al campionato di Serie D. Rievocare quel nome tanto discusso per quella che era la Reggina “in pectore” che rinasceva dalle sue ceneri fa sembrare che sia passato molto più tempo da quell’11 settembre 2023. Si deve però pensare al presente e a ad un immediato futuro che mette sulla strada di Rosario Pergolizzi la temibile Scafatese. Il fischio d’inizio del match è stato posticipato dalle 15 alle 16. Domenica arriva al Granillo una squadra che è considerata tra le favorite alla stregua del Siracusa e degli stessi amaranto. I campani sono reduci da una vittoria roboante all’esordio: 4-0 con l’Acireale.

Ancora è presto per parlare di scontro diretto, ma di certo per entrambe le formazioni sarà un test assai utile per misurare la propria consistenza al cospetto di una sfidante di certificato spessore. La Reggina è chiamata ad elevare il livello della prestazione rispetto a quella offerta in casa della Nuova Igea Virtus. Pergolizzi sa già di recuperare Barranco, Barillà e Porcino che rientrano dalla squalifica, ma potrebbe mettersi definitivamente alle spalle un problema che ha condizionato la squadra a Barcellona, ossia l’assenza di una prima punta. Oltre al rientro di Barranco, ci dovrebbe essere anche quello di Rajkovic, L’attaccante, che non era stato convocato per le prime gare ufficiali, potrebbe essere finalmente a disposizione. Pergolizzi aveva annunciato il suo recupero “clinico”, adesso è prossimo anche quello calcistico. Il serbo si è mosso bene nell’allenamento di ieri con la squadra e sembra sempre più probabile che possa entrare nella lista dei convocati.

A loro si aggiunge, ovviamente, anche Curiale. Con una settimana intera di lavoro con il gruppo potrà diventare ancor di più una risorsa per gli amaranto. Pergolizzi intravede la possibilità di avere a disposizione finalmente tre centravanti, tutti con caratteristiche diverse.

La Reggina si allenerà a porte aperte solo oggi alle 10 e da domani tutte le sedute di allenamento si svolgeranno a porte chiuse. Per l’esordio casalingo in campionato si attendono novità sul fronte Curva Sud. Il settore, rimasto chiuso in occasione del match di Coppa Italia con la Vibonese, è al centro di valutazioni sulla sua agibilità. Alle spalle della Curva è stata abbattuta la Piscina Comunale (che sarà ricostruita), facendo sorgere il problema recinzione. Si sta lavorando sulla questione e ieri si è riunita la Commissione Gos per analizzare gli interventi che si stanno svolgendo e per la messa in sicurezza della delimitazione del cantiere. I lavori sono in corso e si registra un certo ottimismo.