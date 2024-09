Reggina, rescisso il contratto con Lumia

Colpo di scena in casa Reggina: il portiere Giuseppe Lumia rescinde il contratto e lascia Reggio Calabria. Un epilogo inatteso per il percorso dell’ex portiere del Siracusa sullo Stretto, arrivato con le credenziali di chi avrebbe potuto essere l’estremo difensore titolare. Il club, ha specificato che la risoluzione dell’accordo è avvenuta su espressa richiesta del calciatore.

Spazio anche a poche parole di Lumia. «Ringrazio tutta la società, il mister e tutto lo staff tecnico per l’opportunità concessami, ma esigenze personali e familiari mi spingono ad avvicinarmi a casa».

Un fulmine quasi a ciel sereno, ma che non lascia la Reggina scoperta tra i pali. Il club nei giorni scorsi ha ingaggiato il classe 2004 Lazar, reduce da una stagione da titolare a Fasano. A lui si aggiunge il classe 2006 Druetto che la società ha deciso di tesserare dopo averlo visionato in allenamento già sul finire della passata stagione, Si attende, inoltre, l’annuncio di Katsaros, nato sempre nel 2006.

Il nome che, però, fa più rumore resta quello di Miguel Martinez. L’incertezza di Lumia a Barcellona ha fatto sì che il nome dello spagnolo fosse invocato a gran voce dalla tifoseria. Non è un mistero che nelle ultime settimane ci siano stati malumori legati ad alcune scelte a cui sono seguite le esclusioni dello spagnolo da amichevoli e gare ufficiali. Tuttavia, si tratta di un leader di grande carisma, benvoluto da pubblico e compagni. Si allena regolarmente con la squadra e tutto, già prima dell’addio di Lumia, lasciava presagire che si potesse trovare un nuovo inizio per lo spagnolo. Ci sarà un’accelerata su questo fronte dopo il saluto al portiere che è stato titolare nelle prime due gare ufficiali? Qualche dettaglio in più lo si potrebbe avere oggi nella conferenza stampa di Rosario Pergolizzi fissata alle ore 12. Con Giuliodori nell’undici (classe 2004 e coetaneo di Lumia) di fatto lo spazio per l’over Martinez negli undici ci sarebbe.

La squadra ieri si è allenata ieri al “Granillo” a porte chiuse. Programma che sarà il medesimo sia nella giornata di oggi (seduta alle ore 10) e anche per la rifinitura di sabato (ore 15.30). Per domenica per gli amaranto dovrebbe esserci l’imbarazzo della scelta.

Oggi potrebbe essere un giorno decisivo per scoprire se la Curva Sud sarà agibile per la gara con la Scafatese.

La Reggina si muove anche per quel che riguarda il settore giovanile. L'allenatore della Juniores sarà Tobia Assumma, che torna a Reggio dopo l'esperienza nelle giovanili della Lazio. Nel suo staff il preparatore atletico Salvatore Gangemi, il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi. Il team manager sarà Domenico Chiaia, medico sociale Paolo Borrello e fisioterapista Antonio Pezzimenti.

Per la squadra amaranto, collocata nel girone M, il campionato partirà da Scafati sabato 14 settembre.