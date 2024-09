La Reggina supera di misura il Ragusa: terza vittoria nelle prime quattro gare di campionato

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Reggina supera il Ragusa e centra la terza vittoria nelle prime quattro gare di campionato. Una vera e propria necessità per tenere il passo delle prime. La sfida contro i siciliani la decide Rajkovic. Il centravanti serbo ha finalizzato al meglio un’eccellente giocata di Bonacchi che, nella ripresa, ha dribblato più avversari e da destra ha messo in mezzo un pallone che andava solo spinto in rete. La bravura dell’attaccante, alla sua prima da titolare in coppia con Barranco, è stata quella di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Un gol da tre punti che consente alla Reggina di superare un avversario che si è rivelato un osso durissimo.

Marcatori : 19' st Rajkovic REGGINA (4-3-1-2) : Martinez 6.5; Giuliodori 6 , Bonacchi 7, Girasole 6,5, Cham 6,5; Forcinit 6i (11' st Vesprini 6) , Urso 6 (30' st Laaribi s.v.), Ba 6,5; Barillà 6,5 (42' st Ingegneri s.v.), Barranco 6 (39' st Renelus s.v.), Rajkovic 7 (30' st Provazza s.v.). A disposizione: Lazar, Ragusa, Malara, Curiale,. All . Pergolizzi 6,5 RAGUSA (3-5-2) : Grasso 6,5 ; Cipolla 6 (39' st Memeo s.v.), Iott 6i, Musumeci 6, Parisi 6 (26' st Danti s.v.) , Barotta 6 (18 'st Dumic 6), Pizzutelli 6, Garufi 6 (33' st Johnson), Ruffino 6,5 (36' st Vitelli) ; Ejjaki 5,5, Bonilla 5,5. A disposizione: Bonagura, Benassi,, Picchi, Scaglione. All . Erra 6,5 Arbitro : Andrea Palmieri di Brindisi. 6 Note: Ammoniti: Laaribi, Dumic Recupero 1' e 4 Corner: 5-2 Spettatori: 3.019 di cui 25 ospiti

Nel primo tempo la squadra di Erra ha corso pochissimi pericoli, rischiando anche di trovare il vantaggio con un bel tiro al volo di Ruffino. Nella ripresa la musica è cambiata. La squadra di Pergolizzi ha avuto un approccio molto più aggressivo, riuscendo a collezionare palle gol in serie. Circostanze determinate anche dal calo del Ragusa che nella prima frazione erano stati quasi perfetti. Una volta trovato il vantaggio, però, la squadra amaranto ha avuto il torto di non riuscire a chiudere la sfida. Tante occasioni da contropiede non sono state sfruttate al meglio e c’è stato anche il rischio di subire il pareggio. Prima con Bonilla che ha calciato alto in solitudine davanti a Martinez subito dopo il gol dell’1-0 e nel finale con Ejjaki. L’ex di turno è arrivato in area da solo prima ha visto la sua conclusione respinta da una scivolata alla disperata di Girasole, poi con la palla rimasta lì ha calciato a lato. Con fatica, ma la Reggina vince.