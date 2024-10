La Reggina agguanta l'Acireale nello spezzone di gara da recuperare: Girasole rimedia allo svantaggio

L’impresa della Reggina riesce solo a metà. Gli amaranto, nel recupero della quinta giornata, erano chiamati a ribaltare lo 0-1 con cui l’Acireale aveva chiuso la prima frazione del match giocato al Granillo lo scorso 6 ottobre.

Il match era stato interrotto a causa di un malore occorso all’arbitro. Un gol di Girasole, arrivato ad una manciata di minuti dal novantesimo, ha evitato la sconfitta ai padroni di casa, che invece avrebbero avuto bisogno di una vittoria al Granillo per accorciare dalla vetta.

Con il punto ottenuto gli amaranto salgono al quarto posto, in coabitazione con la Vibonese, e a -6 dalla capolista Scafatese. L’Acireale, che non stava vivendo un momento positivo, ottiene un pari che le permette di lasciare l’ultima posizione della graduatoria.

Si sapeva che il compito degli amaranto non sarebbe stato facile. La squadra di Pergolizzi ha dovuto giocare quarantacinque minuti per effetto dell’espulsione di Ba, maturata nella prima frazione del match.

Nonostante la possibilità di proporre una formazione totalmente diversa, quella della Reggina è stata tutt’altro che una prestazione convincente. La formazione dello Stretto è apparsa disordinata e precipitosa, rischiando di andare subito sul doppio svantaggio.

Marchioni, trovatosi solo davanti a Lazar, non è riuscito a superare l’opposizione del portiere amaranto, autore di una grande parata. I granata si sono visti anche annullare un gol e reclamare un rigore per un “mani” in area. Nella prima parte del match (il 6 ottobre) era stata invece la Reggina a protestare per un rigore non concesso, che aveva fatto innervosire un po’ tutta la squadra.