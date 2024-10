La Reggina strappa i tre punti al Licata ma la prestazione è da rivedere

REGGINA-LICATA 1-0

Marcatori: 16' Dall'Oglio

REGGINA (4-3-3): Lazar 7,5; Vesprini 6 (21' Forciniti 6,5) , Bonacchi 6, Girasole 6, Cham 6,5 (22' st Perri s.v.); Dall’Oglio 6,5 (32' st Renelus s.v.), Salandria 7, Barillà 6 (15' st Porcino 6) ; Provazza 6, Barranco 5,5 (15' Adejo 6 ), Ragusa 6,5. A disposizione: Martinez, Urso, Laaribi, Curiale,. All. Pergolizzi 5

LICATA (3-5-2): Rossi 6; Pertosa 6, Calaiò 6,5, Ferrigno 6 (21' st Furina s.v.); D’Antona 6, Maimone 6 (47' st Pino 6), Marcellino 6 (37' st Saito s.v) , Giannone 6 (37 st' Iuliano s.v. ), Lanza 6; Minacori 6, Bonanno 6,5. A disposizione: Donato, Caramanno, Lamberta, Di Pietro, Lo Iacono. All. Romano 6

Arbitro: Clemente Cortese di Bologna.

Note: Ammoniti: Marcellino. Romano Recupero: 1', 5' Corner: 2-5 Spettatori: 2.789 di cui 29 ospiti

Tre punti di platino per la Reggina, ma prestazione da rivedere. Si può riassumere così il pomeriggio della squadra amaranto, che piega il Licata e accorcia le distanze dalla vetta. Gli amaranto adesso sono a -4 dalla capolista Scafatese e a -2 dal Siracusa.

A decidere la sfida del Granillo è stato Jacopo Dall’Oglio: il centrocampista è andato a segno al 16’ con una punizione deviata dalla barriera. Si è trattato dell’episodio che ha sbloccato una partita in cui, almeno inizialmente, i padroni di casa hanno dominato il gioco e collezionato occasioni da rete. La sensazione è che la squadra abbia beneficiato del passaggio al 4-3-3, modulo che ha permesso di contare sugli spunti degli esterni offensivi Ragusa e Provazza.

Il torto degli amaranto è stato quello di non riuscire a capitalizzare la supremazia, finendo per tenere la partita in bilico e dare speranza al Licata. I siciliani sono stati protagonisti di una buona prestazione, ma hanno trovato coraggio nel momento in cui la Reggina ha scelto di chiudersi.