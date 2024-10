Poker di reti della Reggina all'Enna. Gli amaranto volano verso il vertice della classifica

ENNA-REGGINA 0-4

MARCATORI: 32' pt Curiale, 36' pt Renelus, 24' st Cham, 43' st (rig.) Barranco.

ENNA (4-2-3-1): Simeoli 5.5; Kalombola 5.5 (1' st Amenta 6), Mbaye 5.5, Demoleon 5.5, Batista Sena 5.5; Timmoneri 5, Moreso 5.5 (20' st Guadalupo sv); Barile 5.5 (1' st Cristiano 6), Rotella 5.5 (1' st Otero 5.5), Cicirello 5.5 (33' st Nardella sv); Lusha 5.5. A disp. Testagrossa, Espasa, Bamba, Longhi. All. Pagana 5.5.

REGGINA (4-3-3): Lazar 6; Bonacchi 6.5, Girasole 6.5, Adejo 6, Cham 7; Forciniti 6 (42' st Ndoye sv), Urso 6.5 (27' st Ba sv), Salandria 6.5 (35' st Laaribi sv); Ragusa 6.5, Curiale 7 (15' st Barranco 6), Renelus 7 (20' st Provazza 6). A disp.: Martinez, Porcino, Barillà, Mariano. All. Pergolizzi 6.5.

ARBITRO: Saffioti di Como 6.5.

NOTE: 1.000 spettatori circa, nessuno ospite per indisponibilità del settore riservato. Ammoniti: Kalombola, Sena, Cicirello, Otero, Curiale, Ba. Angoli: 5-2 per la Reggina. Recupero: pt 3', st 4'.

La Reggina passa facile al "Gaeta", rifilando quattro reti all’Enna, e proseguono la corsa alle zone altissime della classifica. Gli amaranto rafforzano il quarto posto in classifica e tengono botta sugli allunghi della capolista Siracusa (-2 dalla vetta) e della Vibonese terza con una lunghezza in più. Rosicchiati tre punti alla Scafatese, travolta in casa della Vibonese.

Poker di reti, dunque, per la Reggina, che inanella il terzo risultato utile, allontanando i brutti ricordi della sconfitta a Siracusa, ora distante soltanto due lunghezze, grazie ai sette punti ottenuti dagli amaranto nelle ultime tre giornate di campionato.

Domenica è in programma la nona giornata, in casa, al Granillo, contro l’ostico Paternò, neo-promossa in Serie D e attuale sesta forza del girone reduce, ieri, dalla vittoria di misura contro l’Igea Virtus.