La Reggina comincia a sentire atmosfera di testa. Gli under Lazar e Forciniti piacevoli conferme

Dopo qualche tentennamento iniziale la Reggina che ci si aspettava sembra essere arrivata. Le tre vittorie in una settimana hanno permesso agli uomini di Pergolizzi di avvicinarsi prepotentemente alla vetta, oggi occupata da Scafatese e Vibonese e distante solo un punto. Qualche risultato a sorpresa ha aiutato la formazione dello Stretto, che era stata però sfortunata nel trovare quasi subito i due scontri diretti con Scafatese e Siracusa, persi entrambi 1-0 su rigore dopo gare equilibrate. Tuttavia, il campionato sta raccontando che ci sono quattro squadre più forti delle altre ma in basso c’è un livello superiore rispetto alla passata stagione. L’ultima gara di campionato, con quattro squadre in vetta racchiuse in un punto, segna quasi una ripartenza del campionato.

Un nuovo percorso a cui la Reggina arriva con consapevolezze rinvigorite dagli eventi. La prima è che, nonostante otto gol segnati e zero subiti nelle ultime tre gare, ci sono ancora grandi margini di miglioramento. La condizione dei singoli sta crescendo e la sensazione è che Pergolizzi stia trovando anche la strada giusta per gestire il gruppo a livello di minutaggio dei calciatori. Nelle ultime due gare si è notato chiaramente come la Reggina sia riuscita a superare agevolmente gli avversari anche per una panchina più lunga e e la capacità di effettuare sempre cambi di qualità. E se sull’undici “base” si può discutere su quale sia la squadra più forte del torneo, difficilmente se ne troverà una migliore degli amaranto se si tiene conto dei venticinque-trenta giocatori disponibili. Soprattutto se il 4-3-3 diventa lo schieramento tattico che esalta le caratteristiche dei singoli. Il passaggio alle tre punte è diventato quasi un segnale in grado di sbloccare i timori di una squadra che sembrava imballata e incapace di capitalizzare il proprio capitale tecnico. Oggi ha coraggio e gioca bene. C’è poco tempo per godersi le vittorie, considerato che serviranno tante altre per centrare l’obiettivo. La squadra inizierà a preparare la trasferta di Agrigento da questo pomeriggio. La ripresa degli allenamenti é fissata per le ore 15.