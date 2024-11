La Reggina chiede strada all’Akragas. Amaranto a caccia del quarto successo consecutivo

La Reggina fa visita all’Akragas ed è chiamata a vincere ancora. Il fatto che si giochi in casa dell’ultima in classifica non cambia il livello delle pressioni, perché la squadra di Pergolizzi sa che ogni domenica deve giocare per vincere. Soprattutto adesso che la vetta dista solo un punto. Gli amaranto arrivano al match con l’autostima di chi è reduce da tre vittorie consecutive e forse ha trovato l’assetto giusto per esprimere la propria forza. Ecco perché in Sicilia si vedrà ancora una Reggina con il 4-3-3 e con una formazione che comincia ad essere più prevedibile di altre volte. Qualche dubbio, tuttavia, resta.

Non in porta, dove l’under Lazar (2004) dovrebbe mantenere il suo posto. Anche nel caso in cui il suo coetaneo Giuliodori, al rientro dopo l’infortunio, dovesse trovare una maglia da titolare come terzino destro. Se Pergolizzi ritenesse di non poter fare a meno della sua spinta, Bonacchi (schierato esterno difensivo nelle ultime gare) potrebbe andare al centro della difesa a far coppia con Girasole. In alternativa ci si affiderà ancora all’esperienza di Adejo al fianco del centrale reggino. A sinistra, invece, continuerà ad esserci Cham (2005) che è reduce da diverse buone prestazioni e da due gol consecutivi.