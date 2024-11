La Reggina illude con Barranco, il Sambiase la raggiunge meritatamente con Umbaca

Finisce in parità tra Reggina e Sambiase, con l’1-1 firmato da Barranco e Umbaca. Occasione persa per la squadra di casa che non conquista due punti che le sarebbero valsi la vetta. Grandi conferme invece per gli ospiti, che ancora una volta non cedono il passo ad una delle big del torneo e si consolidano come squadra d’alta classifica del girone I.

REGGINA (4-3-3): Martinez; Bonacchi (1' st Renelus), Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria (32' Curiale), Barillà (20' st Urso); Perri (1'st Mariano), Barranco, Ragusa (36' st Porcino). A disposizione: Katsaros, Vesprini, Ba, Ingegneri. All. Pergolizzi SAMBIASE (4-4-2): Giuliani; Perri, Colombatti, Strumbo, Frasson S.; Carella (1'st Manu), Piriz, Caporello, Umbaca (34' st Munoz); Zerbo (41' st Frasson V.), Ferraro. A disposizione: Grisendi, Persico, Morra, Mazza, Tiveron, Crucitti. All. Morelli

I giallorossi si godono anche una performance di alto livello, in cui - considerati i diversi valori in campo - hanno destato un’impressione migliore di una Reggina che pare non aver fatto ancora il salto di qualità che ci si aspetta da una squadra che vuole valere il primato.

La gara è sembrata mettersi subito in discesa per la formazione di casa, ma è stata solo un’illusione. Gli amaranto già dopo un paio di minuti hanno trovato il vantaggio attraverso una rimessa laterale di Cham, diventata un suggerimento in profondità per Barranco. L’argentino, a tu per tu con l’estremo difensore Giuliani, ha realizzato il suo quarto gol in campionato.

L’1-0 ha aperto una fase iniziale di gara in cui il Sambiase ha dato l’idea di faticare ad entrare in partita. I padroni di casa hanno avuto l’opportunità di organizzare una serie di ripartenze, ma sono mancati in precisione ed anche in capacità di accompagnare l’azione. Non quello che ci si aspetta da una squadra che avrebbe tanta qualità per sfruttare gli spazi. Al 42’ è arrivato il gol del meritato 1-1 per il Sambiase. Lo ha realizzato Umbaca, con un inserimento centrale premiato dall’assist di Carella, trovato sulla zona destra dell’area di rigore.