La Reggina targata Trocini ripartirà dal “Razza”

Nel destino del binomio Trocini-Reggina (appena ricomposto dopo la rescissione con Pergolizzi) non ci sono imprese facili da portare a termine. Non lo è stata tutta la passata stagione, con un campionato iniziato con una squadra iscritta a settembre e andata in campo dopo pochi allenamenti. Non lo sarà questo campionato, in cui l’unico obiettivo resta il primo posto.

E non lo è neanche giocarsi uno scontro diretto a Vibo (domani alle 14.30), con un subentro avvenuto soltanto giovedì. Al “Razza” occorre fare risultato, perché perdere vorrebbe dire trovarsi ad un potenziale -8 dalla capolista. Tre allenamenti sono pochi per incidere per qualsiasi allenatore. Tuttavia, buona parte della squadra conosce il tecnico e soprattutto nella fase migliore di questa stagione si è visto un undici ed uno schema che ha ricordato da vicino la Reggina di Trocini del girone di ritorno 2023-2024.

L’ultimo campionato si è concluso con una finale playoff in cui la Reggina schierava ben nove calciatori che sono ancora in rosa. Si tratta di Martinez, Girasole, Adejo, Cham, Barillà, Porcino, Provazza, Rosseti e Perri. A loro si aggiungono Renelus, Salandria, Ingegneri e altri che il tecnico conosce bene per averli allenati altrove come Urso e Laaribi. La conoscenza pregressa dell’ambiente e di tanti protagonisti sarà uno dei fattori che il tecnico vorrà giocarsi a proprio vantaggio. Così come l’effetto sorpresa per la sfida con la Vibonese, considerato che ci saranno da individuare giuste le alchimie per fronteggiare il problema under.