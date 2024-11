La Reggina si aggiudica il derby con la Vibonese: al "Luigi Razza" decide la rete di Urso

VIBONESE-REGGINA 0-1

MARCATORI Urso al 45’ p.t.

VIBONESE (4-2-3-1) Illipronti 6; Fontanelli 5, Capone 5, Germinio 6, Squillace 5; Favo 5,5 (dal 38’ s.t. Atteo 5,5), Milazzo 5 (dal 1’ s.t. Aronica 5,5); Terranova 5, Giunta 5 (dal 10’ s.t. Marras 5), Simonelli 5 (dal 28’ s.t. Ribaudo 5,5); Alagna 5. (Marano, Santiago, Cardinale, Cosmano, Castillo). All. Facciolo 5,5

REGGINA (4-3-3) Martinez 6; Vesprini 6,5, Girasole 7, Adejo 7,5, Cham 6,5 (dal 30’ s.t. Giuliadori 6,5); Barillà 7, Salandria 6 (dal 43’ p.t. Urso 6,5), Porcino s.v. (dal 14’ p.t. Laaribi 7); Ragusa 6,5 (dal 38’ s.t. Curiale s.v.), Barranco 6 (dal 33’ s.t. Provazza 6), Perri 6,5. (Katsaros, Bonacchi, Aluisi, Renelus). All. Trocini 7,5

ARBITRO Galiffi di Alghero 5,5

NOTE Spettatori 2400 di cui 1900 i paganti. Ammoniti Ragusa, Salandria, Facciolo, Laaribi, Perri, Barillà, Squillace. Angoli 2-4. Recuperi 3’ e 5’.

Cambia la stagione, cambiano anche i protagonisti ma non il risultato. Trocini batte ancora la Vibonese e la Reggina torna ad espugnare il “Luigi Razza”. L’ultima volta fu Barillà a essere decisivo e gli amaranto volarono in finale playoff, oggi il match-winner è stato Urso e il suo colpo di testa è valso il sorpasso in classifica in attesa del recupero che i rossoblù giocheranno mercoledì ad Acireale. La Vibonese paga la sindrome del primo posto e il capolavoro tattico di Trocini spinge la Reggina verso un successo meritato. La peggiore prestazione stagionale dei rossoblù coincide con la migliore prova degli amaranto nell’immediato dopo-Pergolizzi. Dopo il Sambiase tocca alla Reggina e il “Luigi Razza” strapieno si conferma campo-tabù nei big-match.