Pareggio amaro per la Reggina con la Nissa: rigore contestato e vetta sempre più lontana

Domenica amara per la Reggina che non va oltre il pareggio a Caltanissetta. Finisce 1-1, una gara pesantemente condizionata da quello che sembra un evidente errore arbitrale che aveva generato il gol del vantaggio della Nissa.

Sul finire del primo tempo il direttore di gara Pani di Sassari ha fischiato un rigore per un presunto fallo del portiere Lagonigro su Diaz. Non sembra esserci impatto tra l’estremo difensore in uscita e l’attaccante che, da posizione defilata, aveva calciato alto verso la porta ben prima che i due fossero vicini.

L’attaccante dal dischetto non ha sbagliato e ha portato avanti i siciliani. Nella ripresa gli amaranto, dopo una prova non certo brillante, sono riusciti a trovare il pareggio. Fallo in area su Urso e dal dischetto Curiale, appena entrato, ha regalato il pareggio agli amaranto.

Nel finale di gara la squadra di Trocini ha provato a portare a casa la vittoria, ma al netto di qualche mischia non si sono registrate grandi opportunità da rete. Finisce con un altro insuccesso che pesa come un macigno sulla classifica: Gli amaranto vedono la vetta allontanarsi ancora di più (Siracusa vittorioso e adesso a +6), ma anche la seconda piazza( Scafatese +3).