Reggina, che cuore! Va sotto di due gol nel derby con Locri ma poi la ribalta. Decide Ragusa

La Reggina batte il Locri in rimonta e accorcia le distanza dalla vetta (adesso a -4). Alla squadra allenata da Ciccio Cozza (al ritorno da avversario nel “suo” Granillo), non basta un grande primo tempo. Quella della formazione dello Stretto è stata una prova dai due volti. Pessima nella prima frazione e animata da grande convinzione in una ripresa dove, pur senza brillare sul piano tecnico, è riuscita a rimontare due gol agli ospiti. Il primo tempo si era infatti concluso con il doppio vantaggio del Locri. Un risultato meritato, per effetto di una prestazione che si era fatta preferire a quella della Reggina. La formazione jonica ha giocato con coraggio, non ha avuto paura di fare la partita in alcune fasi del match ed ha saputo approfittare degli errori avversari. Il primo gol lo ha realizzato Pelle, con un tiro dal limite non irresistibile. Il raddoppio è arrivato sul finire della prima metà di gara, con una bella giocata di Leveque che ha liberato Aprile al tiro. La Reggina, inesistente nella prima frazione, ha cambiato qualcosa sul piano tattico nella ripresa: passando dal 4-3-3 ad un più offensivo 4-2-3-1. Qualcosa, però, è cambiato sul piano dello spirito, unitamente alla differenza fatta dalla profondità della rosa sfruttata con i cambi.

A suonare la carica è stato il difensore centrale Girasole, con il suo solito gol di testa (assist di Barillà su punizione). Il 2-2 lo ha, invece realizzato proprio il capitano, anticipando tutti sul primo palo e sfruttando un assist di Ndoje.

Una volta trovato il pareggio, la Reggina ha avuto diverse palle per il tris. Alcune sotto porta e clamorose, ma alla fine il gol vittoria è arrivato con una spettacolare giocata di Ragusa. L'ex attaccante del Messina ha anticipato tutti in sforbiciata (pochi passi dentro l’area avversaria) e ha regalato i tre punti.

Una vittoria che vale tanto, ma la Reggina dovrà riflettere molto su ciò che non ha funzionato nella prima frazione.Al Locri, invece, la consapevolezza di aver messo paura agli avversari, con un primo tempo fatto di grande intensità ed un’ottima prestazione a livello tecnico-tattico.