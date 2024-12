Reggina, si ampliano le scelte per mister Trocini

Vigilia di Reggina-Sancataldese, ultima giornata del 2024 per il campionato di Serie D. Gli amaranto vanno in campo con l’obiettivo di centrare i tre punti e lo faranno forse con delle novità. Le rendono possibili i tanti recuperi in una squadra che nelle ultime settimane aveva fatto i conti con diverse assenze. Oggi si scoprirà se anche Cham farà parte della lista dei convocati, mentre non dovrebbe esserci Lazar.

Il 4-2-3-1 con cui la Reggina ha chiuso la partita con il Locri (ormai quasi due settimane fa) ha dato indicazioni importanti e potrebbe essere riproposto. Tuttavia, soprattutto nel calcio moderno più che di numeri del modulo é opportuno parlare di caratteristiche e atteggiamento dei singoli interpreti.

In linea teorica infatti lo schieramento in questione non sarebbe poi così lontano dal 4-3-3 visto nelle ultime settimane. Tuttavia, la presenza di Forciniti (al rientro dopo quattro giornate di squalifica) e Grillo offre a Trocini la possibilità di avere due calciatori che gli garantiscono soluzioni elastiche (anche a partita in corso).

Il primo è il più dinamico tra i centrocampisti a disposizione. In un’ipotetica coppia di mediani con Salandria potrebbe assicurare la corsa che serve a coprire il campo pur avendo un calciatore in meno a centrocampo..

L’ex Akragas (arrivato nel mercato di dicembre), invece, può giocare da esterno o dietro la prima punta. E chissà che a ridosso del centravanti non possa tornare Nino Barillá che in questa stagione lo si è visto più fare il centrocampista che non il trequartista come nella passata stagione.

Al centro della prima linea offensiva potrebbe essere arrivato il momento di Curiale. Nelle ultime gare ha dimostrato di essere il miglior centravanti nel momento in cui c’è da giocare spalle alla porta e di sponda per i compagni, oltre che duellare fisicamente con i centrali avversari.

Al momento Barranco non ha dato quello che ci si aspettava dal punto di vista realizzativo. 4 gol in 14 partite (2 nelle ultime 12) sono troppo pochi per il riferimento offensivo di una squadra che vuole vincere il campionato. Ma non è comunque mai tardi affinché l'argentino, che ha un discreto potenziale, trovi la continuità sotto porta che da lui ci si aspettava. Va però servito in modo idoneo a valorizzare le sue caratteristiche.

Trocini, salvo sorprese, avrà una discreta nella scelta. Rispetto al passato, la partenza di Bonacchi genera qualche perplessità sulla possibilità che la Reggina finisca il campionato con soli tre centrali difensivi di ruolo: Adejo, Ingegneri e Girasole. All’occorrenza può essere adattato Cham, ma c’è il sospetto che ci sia necessità di intervenire in retroguardia. Attenzione al capitolo uscite, perché Racine Ba potrebbe andare verso la rescissione contrattuale.

Il tecnico parlerà in conferenza stampa alle ore 12.15. Oggi arriverà anche la lista dei convocati, con cui si capirà anche ci saranno le prime esclusioni in vista della gara che si giocherà domenica alle 14.30.