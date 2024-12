Reggina, Ballarino mette in vendita il club: "Se c'è qualcuno si faccia avanti, ma chi dice che non ho speso soldi è un bugiardo"

Nino Ballarino, patron della Reggina, ha espresso il suo malcontento e annunciato ufficialmente la messa in vendita del club durante un brindisi organizzato con i giornalisti prima della partita contro la Sancataldese.

Nel suo intervento, Ballarino ha dichiarato: "Mi auguravo un dicembre in un momento di maggiore esaltazione. Siamo incazzati. È chiaro che, per gli sforzi che abbiamo fatto, pensavamo andasse in maniera diversa, ma c’è tempo: arriveremo dove dobbiamo arrivare. L’obiettivo è quello di vincere il campionato."

Proseguendo, ha aggiunto: "Se c’è qualcuno meglio di noi, pronto a investire e fare meglio, non a chiacchierare, non a parlare o dire cose inutili, si faccia avanti. Io parlo di fatti, di gente pronta a intervenire in maniera sostanziale e non a scrivere fesserie."

Ballarino ha poi chiarito la sua posizione con parole decise: "Se sto sbagliando, allora vi dico da questo momento che la Reggina è in vendita. Chi dice che non ho speso soldi è un bugiardo. Nessuno si può permettere di ricattarmi con i miei soldi, e a volte mi vergogno per quello che trovo scritto."