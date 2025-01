La Reggina parcheggia il mercato e pensa all’Igea Virtus LE PROBABILI FORMAZIONI

Si riparte dopo la pausa natalizia. La Reggina affronterà l’Igea Virtus al Granillo. Fischio d’inizio alle 14.30. Amaranto chiamati a centrare il successo per rimanere attaccanti al Siracusa, avanti di sette lunghezze. Trocini, nel corso della conferenza, ha caricato il gruppo, mettendo in guardia l’ambiente, forse distratto dalle voci di mercato: «Stiamo pensando soltanto all’impegno di domani (oggi ndc) e se non la vinciamo sarà inutile parlare di campagna acquisti, fermo restando che i miei giocatori sono forti. Anche i nostri avversari non scherzano e conoscono a fondo la categoria. Hanno, inoltre, cambiato guida tecnica e cercheranno di reagire per mettersi alle spalle il periodo negativo. Ci daranno filo da torcere, ma noi, ripeto, non ci potremo permettere il lusso di commettere passi falsi, tant’è che siamo andati in ritiro per concentrarci al meglio». Sui possibili volti nuovi ha aggiunto: «Preferisco guardare all’oggi, al resto ci penserà la società». Ha fatto poi il punto sull’infermeria: «L’intera rosa è a disposizione. Ingegneri e Renelus saranno convocati, mentre Cham resterà fuori a causa di motivi disciplinari per essersi presentato in ritardo alla seduta di allenamento. Ormai ha recuperato anche Lazar e dalla prossima gara sarà dei nostri».

Si è poi soffermato sull’attività preparatoria durante la sosta: «È stato un periodo di lavoro proficuo. Ci siamo preparati su alcuni principi ed ho chiesto ai calciatori di riempire più l’area per non lasciare da solo l’attaccante di turno. Metterò tutto me stesso per il raggiungimento dell’obiettivo e mi aspetto che anche gli altri lo facciano».