Reggina travolgente: 4-1 alla Nuova Igea Virtus, terza vittoria di fila e -4 dalla vetta

REGGINA (4-3-3): Lagonigro 6; Giuliodori 6.5 (27' st Vesprini s.v.), Girasole 6, Adejo 6, Ndoye 6,5; Barillà 6,5 (19' st Urso 6), Laaribi 6, Porcino 6 (25' sf Forciniti s,v,); Ragusa 7, Barranco 7 (41' st Perri), Grillo 6,5 (22' st Renelus 7). A disposizione : Martinez, Provazza, Curiale, Ingegneri. All . Trocini 6,5 NUOVA IGEA VIRTUS (3-5-2): Belmonte 6; Ferrigno 5,5, Maltese 5,5, Ferrante 5,5 (23' st Currò s.v.) ; Biondo 5,5, Siino 5,5, Pipitone 6 , Balsano 6 (23' st Maggio s.v.), Calafiore 6; Tandara 5.5 (38’ st Mazza s.v), Trombino 6,5 (44' Imoh 5,5). A disposizione: Cannizzaro, Di Cristina, , Caruso, Panebianco. All . Panarelli 6

Spettatori: 3089 di cui 35 ospiti

La Reggina batte la Nuova Igea Virtus, centra la terza vittoria consecutiva e si rilancia nella corsa al primo posto. Gli amaranto recuperano tre punti sulla capolista Siracusa (sconfitta in casa dal Sambiase) e si portano -4 dagli aretusei (al quarto posto, ma con una partita da recuperare rispetto alle altre).

Inizia, invece, con una sconfitta il percorso di Luigi Panarelli sulla panchina della squadra siciliana. L’inizio dei giallorossi era stato molto promettente, grazie al gol segnato dopo tre minuti da Trombino.

L’attaccante della Nuova Igea Virtus ha spezzato l’equilibrio della gara con un gran destro dalla distanza, mettendo in salita il pomeriggio per la Reggina. Gli amaranto, per almeno mezz’ora, sono apparsi visibilmente condizionati dal colpo subito a freddo e si sono resi protagonisti di una prestazione poco convincente.

Con il passare dei minuti però la squadra di Trocini ha ritrovato ordine, qualità di gioco e possibilità di beneficiare della forze delle sue individualità. Quella di Ragusa, ad esempio, che con un cross da destra ha regalato a Barranco una gran palla da spingere in rete di testa per l’1-1.