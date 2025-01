Scafatese-Reggina, attesa quasi finita

All’appello manca ancora una continuità assoluta di risultati che possa aiutare ad uscire dalla Serie D . E la si proverà a trovare anche nella sfida con uno dei protagonisti della storia amaranto: Gianluca Atzori, tecnico della Scafatese che in riva allo Stretto è stato sia calciatore che allenatore. Sarà una partita diversa dalle ultime, perché rispetto alle altre occasioni la Reggina non dovrà preoccuparsi solo di far valere il suo livello tecnico. Davanti ci sarà un avversario che ha una rosa importante per la categoria e qualità nelle sue individualità più importanti.

La vigilia di Scafatese-Reggina è arrivata. Domani in Campania si gioca uno scontro diretto che può dire molto sul futuro e le potenzialità delle due squadre. Sarà così soprattutto per gli uomini di Bruno Trocini che oggi torneranno a lavorare al centro sportivo Sant’Agata a porte chiuse.

Sarà probabilmente anche una sfida a scacchi tra i due allenatori. Difficilmente la Reggina snaturerà quel 4-3-3 che nelle ultime giornate è apparsa la base tattica giusta per poter costruire il futuro, seppure con potenziali diverse interpretazioni legate alle caratteristiche dei protagonisti. Tuttavia, oggi la scelta ampia sulla rosa può anche aprire la strada a nuove riflessioni e prospettive.

Si può partire dalla porta dove nelle ultime giornate ha giocato titolare il classe 2006 Lagonigro. Quella con la Scafatese può essere una gara in cui potrebbe toccare a Martinez tra i pali, considerata la possibilità di ricercare maggiore esperienza in un match così delicato. La mossa ipotetica si abbinerebbe all’inserimento di Forciniti (2006) a centrocampo, per completare il trio di under nell’undici e dando al settore nevralgico un calciatore che assicurerebbe corsa e dinamismo in una partita destinata ad essere molto intensa.

Ma i dubbi possono essere tanti altri. Ad esempio Cham, dopo l’esclusione con l’Igea Virtus per motivi disciplinari, è a disposizione. Ndoye ha fatto benissimo come terzino sinistro, ma forse è meno “difensore” del compagno e in una gara potenzialmente bloccata chissà che nelle riflessioni di Trocini sulla formazione non si senta il bisogno delle rimesse laterali del gambiano che diventano autentici cross.