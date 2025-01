Ecco Scafatese-Reggina: la partitissima

È il giorno della partitissima contro la Scafatese dell’ex Gianluca Atzori. Allo stadio “Giovanni Vitiello” fischio d’inizio alle 14.30. Sold-out sugli spalti, con un buon numero di tifosi amaranto che raggiungeranno la Campania. La Reggina, fresca di compleanno (ieri ha festeggiato centoundici anni di storia) proverà a riscattare l’immeritata sconfitta maturata all’andata. I gialloblù passarono al “Granillo” su calcio di rigore. Beffa delle beffe, ai padroni di casa venne, invece, negato un penalty clamoroso e sulla panchina c’era Pergolizzi che negli spogliatoi tuonò contro l’arbitro.

Il tecnico Trocini, ha parlato alla vigilia della sfida, non in conferenza stampa, ma tramite il sito del club: «Ci aspetta una tappa importante. Giocheremo contro un avversario forte, di valore e con individualità di spessore, in grado di fare la differenza. Ha dimostrato di essere una solida realtà». Telegramma sul direttore di gara: «Spero in un arbitraggio all’altezza. Siamo stanchi di subire continui errori. In settimana comunque abbiamo lavorato ottimamente».

Passaggio sui tifosi: «Mi preme ringraziare i nostri sostenitori, in campo sentiamo la loro energia e il loro entusiasmo. Sappiamo di poter contare sul nostro pubblico sia in casa che in trasferta. Ci attende una settimana intensa con tre impegni ravvicinati, ma la concentrazione è sulla Scafatese. Voglio che i ragazzi rimangano sul pezzo e da stasera studieremo il Castrumfavara».

Attraverso i canali social della Scafatese è intervenuto il neo-acquisto Salvatore Molinaro, attaccante prolifico: «Conoscevo già alcuni miei compagni e sicuramente ci toglieremo grandi soddisfazioni. Sono arrivato in una società ambiziosa e mi auguro di vincere il campionato. In ogni allenamento cercherò di impegnarmi al massimo». Si è poi soffermato sull’appuntamento odierno: «Affronteremo la blasonata Reggina e speriamo di poterla staccare in classifica. Con l’aiuto dei tifosi proveremo a raggiungere il nostro obiettivo». Da un centravanti all’altro. L’addetto stampa del club ha intervistato Ciro Foggia: «Abbiamo iniziato l’anno nel migliore dei modi e, nonostante le molte defezioni, siamo riusciti a superare l’ostico Acireale. Il girone di ritorno è diverso rispetto a quello d’andata e con questa determinazione andremo avanti fino alla fine. La gara contro gli amaranto è delicata, ma non sarà sicuramente decisiva. I campionati si decidono in Primavera. A prescindere da tutto, ci faremo trovare pronti e al termine dei novanta minuti tireremo le somme».

