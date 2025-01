La Reggina pareggia a Scafati 1-1 ma si rammarica per i due punti persi: Barillà centra la traversa su rigore

Scafatese - Reggina 1-1

MARCATORI: 3’ Girasole, 15’ st Colley

SCAFATESE (4-2-3-1): Becchi 7; Cham 6, Altobello 5,5, Magri 5,5, Santarpia 5,5 (31’ st Chiariello s.v.); Vacca 5,5, Aliperta 5,5; Potenza 5,5 (12’ st Colley 6), Albadoro 5,5 (38’ st Gagliardi s.v.), Sowe 5,5; Foggia 5,5 (12’ st Molinaro 6). A disposizione: De Fazio,, Neglia,, Nunez, Ndow, Iannone. All. Atzori 5,5

REGGINA (4-3-3): Lagonigro 6,5; Giuliodori 6, Girasole 7, Adejo 5,5, Ndoye 6,5; Barillà 6 (37’ st Urso s.v.), Laaribi 6,5, Porcino 6,5 (42’ st Forciniti s.v.); Grillo 6,5 (22’ st Renelus 5,5), Barranco 6,5 (27’ st Curiale s.v.), Ragusa 6,5 (44’ st Ingegneri s.v.). A disposizione: Martinez, Cham,, Vesprini Perri. All. Trocini 6,5

ARBITRO: Luigi Pica di Roma 1 - 6

NOTE: Ammoniti: Aliperta, Cham, Adejo, Becchi, Altobello, Colley, Chiariello. Espulso: Adejo (doppia ammonizione al 43’ st, Colley (doppia ammonizione al 44’ st). Recupero: 3’, 5’. Al 17’ st rigore non realizzato dalla Reggina (traversa di Barillà)

La Reggina pareggia a Scafati con una prestazione maiuscola, ma si rammarica per i due punti persi. In Campania finisce 1-1 una gara in cui gli amaranto si sono fatti nettamente preferire rispetto agli avversari e in cui è mancata solo concretezza nelle occasioni che avrebbero potuto regalare una vittoria meritata. Il pomeriggio amaranto si era messo subito bene, grazie al gol del solito Girasole. Bravo il difensore a ricevere una sponda di Barranco sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Grillo e a portare avanti i suoi. Da quel momento in avanti è andata in scena una gara che la Reggina ha controllato alla perfezione, proponendo sempre un eccellente pressing alto e una manovra interessante. Gli uomini di Trocini non hanno praticamente mai rischiato di subire il pareggio, ma anzi hanno avuto due grandi opportunità per raddoppiare. La prima è capitata sui piedi di Barillà, imbeccato ancora da un Barranco bravo a giocare da pivot, ma il portiere Becchi si è superato nel deviare la conclusione ravvicinata e rasoterra. La seconda, invece, è arrivata nella ripresa, con l’attaccante argentino che si è presentato solo davanti alla porta avversaria dopo una ripartenza. Tutto bene, fino alla conclusione finita a lato. Un errore che la Reggina ha pagato a carissimo prezzo, perché la Scafatese è riuscita a trovare il pareggio in un’occasione quasi estemporanea al 15’ del secondo tempo. La firma è stata di Colley, bravo a liberarsi in area e a svettare di testa sugli sviluppi di un corner. L’occasione per ritrovare il vantaggio è stata quasi immediata. Fallo di mano in area di Magri e rigore per gli amaranto. Dal dischetto si è presentato Barillà che ha, però, centrato la traversa. Gli episodi sfavorevoli hanno un po’ fermato la spinta amaranto, ma la Reggina ha comunque concluso la gara con grande personalità e provando ad ottenere tre punti che non sono arrivati. I calciatori della squadra dello Stretto possono ripartire dall’ottima prestazione, ma mercoledì nel recupero contro il Castrumfavara si dovrà assolutamente ritrovare la vittoria per accorciare le distanza dal vertice (oggi - 6 con una partita in meno).