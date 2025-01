Non è stato omologato il risultato di Scafatese-Reggina dopo il preannuncio di ricorso da parte della società campana

Il risultato di Scafatese-Reggina (giocata domenica e finita 1-1) non è stato omologato. "Presso atto - si legge nel comunicato del giudice sportivo - del preannuncio di ricorso da parte della società Scafatese Fc SSd Arl ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. - si riserva decisioni in merito".

Si attende adesso di capire quali siano i motivi che hanno portato il club campano a muoversi e se ci saranno i margini affinché possa cambiare qualcosa dell'esito che il match ha avuto sul campo.

Un pensiero in più per la formazione amaranto, che già aveva salutato come una beffa il pareggio di una gara in cui aveva avuto tante occasioni per portare a casa i tre punti.

La Reggina si prepara comunque alla sfida di domani (mercoledì 15 gennaio) che la vedrà impegnata a Favara nel recupero della penultima giornata del girone d'andata. Il match con il Castrumfavara avrà inizio alle ore 14.30.