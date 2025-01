La Reggina torna in corsa: tris a domicilio nel recupero contro il Castrumfavara. Novità sul caso Renelus

La Reggina espugna Favara ed ottiene tre punti dal recupero della penultima gara del girone d’andata. Il successo permette gli amaranto di salire al terzo posto e dimezzare il distacco dalla vetta della classifica (ora sono tre le lunghezze di vantaggio del Siracusa).

Un’altra vittoria convincente degli amaranto, che erano partiti subito fortissimo per poi subire un episodio che ha messo in salita la sfida. La squadra di Trocini, invece, è riuscita a mantenere la calma e a vincere la contesa alla distanza.

Sin dai primi minuti gli amaranto sono stati bravi a imporre il proprio gioco, a far valere la propria superiorità tecnica e a trovare il vantaggio dopo una serie di occasioni da rete avute. A sbloccare il punteggio è stato Barranco, bravo a capitalizzare con una girata di testa un bel cross di Grillo da sinistra.

La mancanza della Reggina è stata quella di non riuscire ad ampliare il vantaggio con altre opportunità da rete avute, esponendosi al rischio di subire il pareggio. L’1-1 ha avuto la firma di Varela, bravo a fare centro di testa e a sfruttare una fase di gioco in cui il suo marcatore Girasole era rimasto a terra dopo un precedente contrasto di gioco.

Sul finire del primo tempo la circostanza ha un po’ innervosito la Reggina che a lungo non è più riuscita a trovare la fluidità di gioco della prima parte di gara. Gli amaranto hanno comunque ottenuto la vittoria nella parte finale di gara con la qualità dei loro migliori interpreti. Sull’asse Ragusa-Barranco si è sviluppato un triangolo, chiuso da un colpo di tacco dell’argentino che ha liberato al tiro l’ex attaccante del Messina. Il suo destro, a metà ripresa, è valso il nuovo sorpasso amaranto.

Poco dopo è arrivato anche il 3-1 con Cham, bravo ad anticipare tutti di testa sugli sviluppi di un corner e a chiudere la sfida. La Reggina adesso è più che mai in corsa per la vittoria del campionato, soprattutto dopo le prestazioni convincenti arrivate in serie nelle ultime settimane.

Resta sospesa la questione relativa alla gara Scafatese-Reggina di domenica scorsa, il cui risultato (1-1) non è ancora stato omologato dopo il preannuncio di ricorso dei campani. La questione riguarda delle presunte criticità sul tesseramento di Renelus. Dal club amaranto filtra tranquillità dopo le prime verifiche sulla situazione.