Reggina, si rafforza il legame coi tifosi

La Reggina apre il suo store ufficiale (Corso Garibaldi 505) e prova, oltre che con i risultati, anche con la presenza in centro città a guadagnarsi l’attenzione dei reggini

A parte poche migliaia di fedelissimi, il nuovo corso amaranto non ha ancora mobilitato il grande tifo amaranto. Lo store può aiutare a rafforzare il collegamento tra la squadra e i tifosi. Specie adesso che stanno arrivando anche risultati importanti che hanno riacceso le speranze di poter compiere il grande salto in Serie C.

Il negozio si trova nella zona della Villa Comunale, la stessa zona dove si trovava quello della precedente società. Buona la cornice di pubblico per un evento che ha coinvolto circa trecento persone. «Per noi - ha detto il patron Nino Ballarino - questo è un passo importante».

Al momento del taglio del nastro, oltre a Ballarino, hanno partecipato il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace, il presidente della Reggina Virgilio Minniti ed il vice presidente Fabio Vitale.

La vittoria di mercoledì a Favara ha dato alla squadra amaranto un nuovo “biglietto” per la corsa alla promozione. Tre punti da recuperare e quindici partite da giocare rappresentano uno scenario che, oggi più che mai, rendono la squadra di Trocini in piena lotta per il primo posto.

Soprattutto dopo settimane in cui le prestazioni, indipendentemente dalla forza degli avversari, si sono fatte sempre più convincenti.

La minaccia sulla classifica resta il risultato di Scafati (1-1) non ancora omologato. Il ricorso della società campana riguarda delle presunte anomalie sul tesseramento di Renelus legate più che altro a questioni burocratiche da chiarire. Gli amaranto rischiano, almeno in teoria, la sconfitta a tavolino, ma la situazione appare ingarbugliata.

Il calciatore per una piattaforma ufficiale risulterebbe svincolato, benché abbia un contratto con la Reggina regolarmente depositato.

Le Noif prevedono che per un calciatore straniero le società dilettantistiche debbano rinnovare le richieste di tesseramento anche per ogni anno successivo al primo, con validità fino al termine di ogni stagione. «Fatta salva - si legge nelle norme - la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi».

Renelus, arrivato a Reggio a dicembre 2023, aveva firmato inizialmente un nuovo contratto fino a giugno 2024, poi prolungato fino a giugno 2025 con rinnovo depositato e acquisito lo scorso maggio.

Dalla Reggina filtra tranquillità rispetto agli eventi . Il francese. tra l’altro, era in distinta nell’ultimo match di Favara già dopo che la questione era emersa. Tuttavia, fino alla definizione della situazione la questione è da considerarsi sospesa.

L’udienzaè fissata per il prossimo 23 gennaio, giovedì successivo alla sfida casalinga che gli amaranto giocheranno al “Granillo” con il Sant’Agata e precedente alla trasferta di Ragusa. Il compito della squadra sarà quello di non farsi distrarre dalla vicenda e continuare a offrire prestazioni come quelle arrivate nell’ultimo periodo.

Il gruppo sta lavorando in vista della prossima gara, quando torneranno a disposizione la squalifica i difensori Adejo e Capomaggio, appena arrivato ad ampliare la scelta per quel che riguarda i centrali della retroguardia.