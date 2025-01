La Reggina chiede strada al Sant’Agata

Domenica di campionato per la Reggina, chiamata a far rispettare il pronostico che vede gli amaranto nettamente favoriti sul Sant’Agata. Alle ore 14.30 la squadra di Trocini si troverà di fronte un avversario che nelle ultime settimane ha perso pezzi importanti. L’ultimo è l’attaccante Di Piedi, arrivato nel mese di gennaio e già autore di tre reti, ma passato nelle ultime ore all’Enna. In precedenza la compagine messinese aveva salutato il centrocampista Kouamè passato alla Sancataldese e proprio quel Capomaggio che la Reggina ha convocato per la sfida. Sono cessioni che pesano, per una squadra reduce da tre pareggi e cinque sconfitte nelle ultime otto gare. Il Sant’Agata è attualmente penultimo in classifica e non vince dal 10 novembre (3-1 alla Nissa). Al Granillo il compito dei padroni di casa sarà quello di affrontare l’impegno con il giusto approccio. In questo campionato la formazione amaranto ha già perso punti contro squadre che occupano le ultime posizioni della classifica, precedenti che sono un monito alla necessità di non sottovalutare l’impegno. Andando magari anche a migliorare qualche aspetto, come quello dei gol incassati. In una squadra che sta funzionando, stona un po’ il fatto che la Reggina sia riuscita a tenere la porta inviolata solo in una delle ultime sette gare.

C’è della casualità in questo dato, considerato che nelle ultime tre partite la gli amaranto hanno subito reti alla prima avanzata avversaria, ma per candidarsi al primato occorre migliorare ogni dettaglio. La linea di Trocini sarà ancora quella della continuità tattica. Non ci sono motivi per cambiare la direzione indicata da un 4-3-3 che funziona grazie agli inserimenti delle mezzali e alla grande qualità assicurata dagli esterni del tridente. Nonostante qualche assenza, il tecnico amaranto avrà una discreta scelta in ogni reparto. Si parte, come sempre dagli under, per i quali si profila una conferma per Lagonigro (2006) in porta e Giuliodori (2004) sulla destra difensiva. Dubbio, invece, a sinistra dove Ndoye (2006) si è confermato in grande forma e Cham (2005) è reduce da un’ottima prestazione con gol a Favara. In difesa ci sarà il rientro di Adeo dopo la squalifica al fianco di Girasole. Laaribi, che potrebbe essersi messo alle spalle i problemi fisici, dovrebbe giocare davanti alla difesa con al fianco Porcino e Barillà mezzali. Sono out per problemi fisici Salandria e Forciniti, ma le alternative Urso e Dall’Oglio rendono ugualmente il centrocampo estremamente competitivo. Conferma anche per il tridente con Barranco affiancato da Grillo e Ragusa. Ai tre si chiede i proseguire sulla strada che nelle ultime settimane li ha visti produrre gol e assist ed ogni gara. Non figurano tra i convocati i già citati Salandria e Forciniti, ma anche Lazar, Aluisi, Ingegneri, Curiale e Provazza. Ci sono, invece, Rosseti e Renelus. Il tesseramento di quest’ultimo é al centro del ricorso campano che ha seguito Scatatese-Reggina (finita 1-1 con risultato non ancora omologato), con udienza fissata per giovedi 23 gennaio.