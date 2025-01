La Reggina pronta all’operazione Ragusa LE PROBABILI FORMAZIONI

Gli amaranto appaiono determinati e non c’è alcun rischio di sottovalutazione dell’avversario: «Siamo maturi e non ci distrarremo. Sappiamo che ogni partita nasconde numerose insidie e ci auguriamo di tornare a casa con un successo. Non ci si dovrà fermare con una concorrenza così agguerrita». Passaggio sul bomber Barranco, autore di gol pesanti. L’argentino è salito di tono: «Le reti di Bruno sono figlie della crescita del collettivo. Ho sempre creduto in lui e non credo di essermi sbagliato. Negli ultimi sedici metri è implacabile e lo ha dimostrato anche domenica scorsa».

Ci siamo, è la giornata di Ragusa-Reggina. Appuntamento alle 15. La Reggina proverà a centrare i tre punti per restare attaccata alla capolista Siracusa impegnata a Sant’Agata Militello. Il gruppo è in salute, ma non dovrà sottovalutare gli iblei, temibili in casa. Trocini ha presentato la gara nella sala stampa “Nakamura” chiedendo alla squadra massima concentrazione: «Sarà per noi una trasferta difficile contro una formazione giovane che ha voglia di sorprendere. Lo scorso anno fu un match complicato, ci sentiamo comunque pronti e convinti di aver svolto un buon lavoro». Porcino schierato esterno offensivo, al posto di Grillo? Ecco la risposta: «Può essere una soluzione, però preferisco che Toti occupi il ruolo di mezzala perché mi offre maggiori soluzioni».

Si è poi soffermato facendo il punto sugli infortunati: «Lazar sta per rientrare, mentre Grillo è in fase di recupero. Forciniti sarà valutato quotidianamente. Rosseti e Ingegneri nel corso della settimana hanno avuto qualche problema e Dall’Oglio è stato colpito dall’influenza, il resto delle rosa è convocabile”. C’è qualche diffidato di troppo, l’allenatore tira dritto: «Nessun calcolo, l’obiettivo è superare il Ragusa. Domani (oggi ndc) sarà, ripeto, durissima».

Non poteva mancare la domanda sull’acquisto di De Felice: «Preferisco non parlare di mercato, se mi chiedete di De Felice so che è una soluzione in via di definizione. Fino a quando non ci sarà la firma è meglio focalizzarsi su altri aspetti. Si è alla vigilia di una sfida delicata e vedremo di pensarci al termine dell’incontro».

La trasferta dei tifosi. Trocini a più riprese ha invocato il sostegno del pubblico. Numerosi sostenitori amaranto raggiungeranno Ragusa per stare accanto ai calciatori. Sarà così anche la prossima settimana al “Tupparello” di Acireale. L’attenzione dell’ambiente è già rivolta al big-match col Siracusa, in programma il nove febbraio. Per l’occasione, il Granillo presenterà un notevole colpo d’occhio, soprattutto se la Reggina resterà a tre lunghezze dagli aretusei.