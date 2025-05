Reggina, l’imperativo è vincere i playoff

Se dovesse esserci la possibilità, la Reggina sarebbe pronta ad un eventuale ripescaggio in Serie C. Lo ha chiarito il patron Ballarino, lasciando intendere che il club presenterebbe domanda e verserebbe il contributo straordinario di 300.000 euro. Prima, però, c’è un po’ di strada fare e il primo requisito pare essere vincere i playoff. Ma quante possibilità ha la Reggina di ottenere uno spazio tra i professionisti? Per capirlo serve avere chiaro il percorso. Tra club in difficoltà e l’aria che tira nel calcio, soprattutto dopo l’ultima stagione in cui alcune società non hanno completato l’annata, si potrebbe andare incontro a maggiori possibilità di ripescaggio grazie a criteri di selezione più stringenti al momento delle iscrizioni. La palla in primis torna alla Reggina di Bruno Trocini. La possibilità è quella di trasformare la beffa in un’opportunità.

