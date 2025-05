Reggina, Trocini volta pagina: "Pensiamo a battere la Vibonese"

Battere la Vibonese, non ci sono alternative se si vuole puntare al ripescaggio. La voglia di approdare in finale è parecchia come ha dichiarato Bruno Trocini nel corso della conferenza stampa: «L’obiettivo è vincere i playoff. Siamo andati avanti oltre ogni difficoltà, lottando come leoni. Nel corso della settimana ho visto un gruppo motivatissimo, siamo arrabbiati perché pensiamo di meritare anche noi il salto di categoria». Sul suo futuro il club sembra intenzionato a trattenerlo: «Mi trovo bene a Reggio. Ne discuteremo dopo le ultime due partite. Credo sia fondamentale concentrarci sulla prossima sfida». Prevendita fiacca, l’allenatore chiama a raccolta l’ambiente: «Mi auguro che sugli spalti ci possa essere moltissima gente. La tifoseria storicamente è stata sempre vicina alla Reggina. Comprendo la delusione per la mancata promozione diretta, ma c’è un playoff, ripeto, da vincere e secondo me ci sono buone possibilità che ci ripeschino. La presenza del nostro pubblico è fondamentale. È stata una stagione lunga e faticosa e non si può assolutamente sbagliare».

