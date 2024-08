Premio come migliore attore al reggino geniale Alessio Praticò

Un attore talentuoso e geniale. Figlio d’una terra che alla settima arte, così come alla letteratura, alla poesia e alla pittura, ha regalato personaggi strepitosi. Alessio Praticò, reggino d’origine ha vinto il premio come miglior attore al Festival “Inventa un film” che si tiene ogni anno a Lenola. Praticò è stato il protagonista di un “corto” - “La mia escort” - del regista Alessandro Porzio. Il cortometraggio ha vinto pure i premi come miglior regia e come miglior attrice con Angela Curri.

L’attore calabrese, che ha in tasca una laurea in architettura conseguita alla “Mediterranea” di Reggio, è visceralmente legato ai luoghi d’origine e l’abbiamo incontrato nel capoluogo bruzio dove era in giro per il centro storico ad ammirare antichi palazzi patrizi e chiese secolari.

«L’amore per la Calabria» afferma il pluripremiato artista « è profondissimo e finalmente, adesso, sono rientrato e starò per diverse settimane a godermi le energie di questa terra. Per me è sempre un luogo dove ricaricare le batterie e prepararsi all’anno che verrà».