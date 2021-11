Corriere reggino percettore del reddito di cittadinanza fermato a Palermo con 600mila euro di cocaina

Quasi 8 chili di cocaina del valore di oltre 600mila euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo. La scoperta è stata fatta nel corso del controllo di un’auto, nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello, in direzione del capoluogo siciliano. Palermo. La pattuglia del Gruppo di Termini Imerese ha identificato il conducente, originario della provincia di Reggio Calabria, il quale si è mostrato subito particolarmente agitato. Il fiuto del cane antidroga Elisir ha permesso di ritrovare alcuni panetti contenenti complessivamente 7,7 chili di stupefacente in un vano ricavato nel paraurti posteriore, accessibile solo dopo lo smontaggio di un carterino di plastica e di un coperchio in lamiera. Il corriere della droga, risultato peraltro percettore di reddito di cittadinanza, è stato condotto nel carcere Cavallacci di Termini Imerese.

