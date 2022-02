Aeroporto e trasporto sullo Stretto, Reggio e Messina fanno squadra

Una visione condivisa per programmare e lavorare ad un obiettivo tanto utile quanto ambizioso: potenziare i trasporti nello Stretto. Soprattutto su un segmento determinante come quello del trasporto aereo. L’idea è quella di vestire di contenuti l’area integrata dello Stretto e rilanciare lo scalo “Tito Minniti”. I Comuni capoluogo delle due sponde fanno squadra, così domani a Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina i lavori della prima commissione consiliare, presieduta da Libero Gioveni, affronteranno il tema della Mobilità integrata nello stretto, attraverso l’audizione degli assessori al ramo dei due enti, Domenico Battaglia per l’Ente reggino e Salvatore Mondello per quello peloritano. «Si tratta forse di un’occasione storica, quanto meno in un’Aula consiliare – spiega Gioveni – ed è per questo che mi sento di ringraziare entrambi gli assessori, perché due amministrazioni comunali divise solo dal mare hanno accolto la richiesta della Commissione consiliare di venire incontro soprattutto ai cittadini messinesi che hanno serie difficoltà a prendere l’aereo da Reggio, in quanto gli orari dei mezzi per raggiungere il Minniti non coincidono con quelli stabiliti per le partenze, soprattutto col primo volo. L’obiettivo della Commissione, quindi è quello di trovare delle soluzioni condivise da porre in essere attraverso un’azione congiunta delle due Amministrazioni nei confronti sia di tutte le aziende pubbliche e private coinvolte nel trasporto degli utenti messinesi all’aeroporto di Reggio, sia del Ministero per la mobilità sostenibile, titolare dei collegamenti stabili nello Stretto».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata