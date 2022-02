Reggio, una grande discarica a Palazzo San Giorgio

Uno scempio. La “casa” dei cittadini trasformata in una discarica sommersa. Palazzo San Giorgio dalle due facce, quella istituzionale, visibile e quella sotterranea, invisibile. L’ingresso coperto da una tenda nasconde davvero di tutto. Anni e anni di incuria, di mancata pulizia. Il sotterraneo del Palazzo mostra una situazione disastrosa sia dal punto di vista infrastrutturale con l’edificio che necessita di una profonda ristrutturazione e sia di natura ambientale. Un lungo corridoio con tanti spazi completamente saturi di materiale di ogni tipo. Ci sono tubi, materiali di cerimonie e mostre passate lasciati marcire in un ambiente umido e polveroso. Una situazione imbarazzante. Bene uno scantinato, un deposito ma tenere il sotterraneo del Palazzo in quelle condizioni sembra eccessivo. A questo si deve anche aggiungere che lì sotto vi è proprio immondizia. Eppure Palazzo San Giorgio è uno dei palazzi storici della città, centralissimo, uno dei centri di potere di Reggio che mostra un lato forse sconosciuto. E se di rifiuti la città continua a dovere soffrire già dal suo “cuore” si parte male.

