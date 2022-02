Piazza Garibaldi di Reggio, dopo i ritardi ripartono scavi e riqualificazione

Cambia il canale di finanziamento e scatta il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere. Riprendono gli scavi e i lavori di riqualificazione di Piazza Garibaldi. Almeno così pare dal tenore dell’incontro che ieri mattina ha messo attorno allo stesso tavolo il Comune, la Soprintendenza e l’impresa che da mesi ormai si è aggiudicata il bando. Il problema dei ritardi era proprio legato ai finanziamenti, in origine infatti gli interventi poggiavano sul Decreto Reggio, ma sfumata l’ipotesi della realizzazione del parcheggio multipiano, opera da 9 milioni di euro, attingere a quella misura sarebbe stato difficile, non solo. Solo alcuni dei canali è stato sbloccato. Così l’intervento da circa 1,2 milioni di euro viene sostenuta dai Patti per il Sud della Città Metropolitana.

