Cimiteri, a Reggio ancora salme in cerca di un loculo

Non solo il camposanto di Condera (dove comunque le bare in attesa in attesa di essere tumulate sono tornate in gran numero). I disagi, purtroppo, si registrano anche in quasi tutti gli altri cimiteri cittadini. Secondo Giuseppe Triolo, noto operatore del settore, ci sono almeno altri 15 cimiteri in sofferenza. «A Modena – dice – ci sono almeno 20 salme in attesa di un loculo dove essere sepolte da prima di Natale. E lo stesso avviene a Mosorrofa, Gallico, Catona, Pellaro e Gallina. Solo a San Giovanni di Sambatello ci sono loculi liberi. Chiaramente, questa situazione è ormai diventata davvero insostenibile».

La morte merita grande rispetto. E le famiglie dei deceduti anche. A Reggio, però, questa regola elementare sembra essere caduta nel dimenticatoio, spazzata via dalla continua emergenza. Come è stato possibile giungere a questo punto vicino al non ritorno? Per Triolo la spiegazione è molto semplice: «Al Comune manca un Ufficio cimiteri davvero efficiente». E poi aggiunge: «Non si può fare a meno di un Ufficio che sappia mettere in campo una seria programmazione per liberare i posti scaduti.

