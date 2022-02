Depurazione, a Reggio arriva l’aggiudicazione per Idrorhegion

In attesa della rivoluzione del settore idrico sarà la società Idrorhegion ad occuparsi delle gestione del servizio di manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria nel territorio comunale per i prossimi due anni. Si chiude ufficialmente con l’aggiudicazione la stagione delle proroghe che si trascina dal 2017. Sono state tredici, tanto da portare l’autorità antistrust a incalzare gli amministratori di Palazzo San Giorgio a procedere attraverso una gara all’affidamento del servizio. I tentativi di procedere all’affidamento sono andati deserti tre anni addietro. Poi da Palazzo San Giorgio era arrivato l’annuncio di una internalizzazione del servizio. Per mesi questa ipotesi ha alimentato incontri con le parti sociali. Quindi è arrivato il bando. La gara, una procedura ristretta appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e di rete fognaria, istituzionale e residenziale esistenti, nonché di gestione dell’intera filiera depurativa fognaria, è stata pubblicata l’11 ottobre sull’albo pretorio del Comune, il 3 novembre, è scaduta la prima fase a cui sono state ammesse tre società. Il dieci gennaio è scaduta la seconda, quella di presentazione delle offerte tecniche e in questa fase l’unica a partecipare è stata proprio la Idrorhegion, oggi aggiudicatrice della gara. Per i prossimi due anni quindi la società si occuperà del servizio (il bando è di un anno rinnovabile) e questo dovrebbe anche rassicurare le maestranze impegnate nel servizio che ad ogni scadenza della proroga vivevano l’ansia delle prospettive ancora poco chiare.

