Reggio, nuovo atto per il Miramare: l’edificio è in ristrutturazione

Il grande albergo Miramare si rifà il look. Finalmente dopo anni di blocco con i locali in completo stato di abbandono è arrivata l’occasione con il bonus del governo e quindi la società che ha in concessione la struttura che è in amministrazione controllata ha deciso di aderire e sono partiti gli interventi di rifacimento delle facciate. Tutto è partito a fine dicembre quando la società “S.g.s.” ha ricevuto l’ok dalla Soprintendenza (l’immobile è tutto vincolato) sul progetto che prevede un ammodernamento di tutte le facciate e del cortiletto che affaccia sul lungomare con le prescrizioni di mantenere lo stesso stile. I lavori sono già partiti e secondo le stime della ditta ci vorranno almeno tre mesi prima di concludere tutte le attività. Questo significa un ulteriore slittamento dell’apertura dell’albergo che dovrebbe ospitare eventi culturali.

