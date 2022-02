Reggio, dissequestrato il cimitero di Condera. Lunedì al via le operazioni di sgombero

Il cimitero di Condera è stato dissequestrato. Lo ha comunicato l’assessore comunale ai lavori pubblici, Rocco Albanese con soddisfazione. Era una vicenda complessa e delicata quella del cimitero a Condera che aveva indignato tutta la città per il blocco delle sepolture a causa della mancanza di spazi anche perché i nuovi loculi (peraltro su questi ultimi dovranno essere eseguite nuove verifiche per alcune pendenze errate) erano bloccati fino a qualche settimana addietro. Adesso il sospiro di sollievo accolto con entusiasmo dal Comune. L’assessore Albanese infatti commenta così il provvedimento della magistratura: «Lunedì, massimo martedì, inizia lo sgombero e poi si potrà partire con l’estumulazione e tumulazione su tutti i cimiteri cittadini». Il provvedimento della Procura sblocca di fatto una situazione che rischiava di complicarsi ancora di più se fosse passato tanto tempo. Nei giorni scorsi il Comune aveva affidato a Teknoservice lo smaltimento dei rifiuti speciali che secondo la Procura erano stati gestiti in maniera irregolare. I problemi al cimitero non sono recenti ma si sono aggravati lo scorso 20 dicembre quando la Regione Carabinieri Forestale Calabria – Stazione di Reggio Calabria ha accertato presso il cimitero di Reggio Calabria la violazione delle norme in tema di gestione del servizio spazzatura per la presenza di rifiuti provenienti da estumulazioni cimiteriali depositati in maniera incontrollata e non separati per categorie.

