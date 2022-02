Reggio, multate le farmacie: “Ora niente tamponi”

Scoppia il caso dell’occupazione del suolo pubblico da parte delle farmacie che hanno istallato gazebo per i tamponi. «La Polizia municipale sta provvedendo alla verifica della documentazione per l’installazione dei gazebo esterni utilizzati dalle farmacie per eseguire i tamponi antigenici», fa sapere Federfarma Reggio. Che protesta senza mezzi termini contro il Comune: «Nonostante sia stata seguita la procedura concordata nei numerosi incontri del marzo 2021 con l’amministrazione comunale ed inviata formale richiesta di occupazione per pubblica utilità al primo cittadino ed alla Città Metropolitana, i cui sindaci sono stati peraltro invitati a collaborare, oggi la Polizia municipale asserisce che le farmacie sono in difetto, non avendo ricevuto risposta formale alla richiesta e, nel contempo, invia i verbali con i quali oltre all'irrogazione delle sanzioni, viene intimato lo smantellamento dei gazebo».

