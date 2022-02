Reggio, l’anniversario dei Bronzi occasione già mancata? “Finora ritardi e silenzi”

C’è un fatto, ed è inconfutabile: «L’11 febbraio del 2022 siamo ancora a chiederci quali siano le iniziative messe in campo a fronte, nell’ordine, di un Comitato costituito qualche mese fa dal Museo nazionale, uno, tardivo ma legittimo e gradito, dalla Regione, un terzo coordinamento Città metropolitana-Comune di Reggio». Lo rimarca Marisa Cagliostro, presidente della Consulta politiche sociali e cultura del Comune di Reggio e già componente del Comitato tecnico-scientifico del Museo nazionale, che tiene accesi i riflettori sulle celebrazioni per il cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi di Riace, che scocca il prossimo agosto. A Reggio si discute, si polemizza, ma poco ancora si concretizza. Occasione già persa? «Se ritardi ci sono, va chiarito che, salvo prova contraria, non è mai stata data per tempo e con la dovuta informazione pubblica – affonda Cagliostro – alcuna notizia dell’organismo che per primo avrebbe il compito di dare avvio alle concertazioni e al confronto di idee e progetti: il Ministero della Cultura con il suo direttore del Museo nazionale. A questo silenzio ha certamente contributo il mancato rinnovo del primo Comitato scientifico, di cui io stessa ho fatto parte su nomina regionale, e per il quale non si è ritenuto di proseguirne l’attività in carenza delle nuove nomine che solo in questi giorni pare si stiano facendo».

