Inchiesta "Le Monde" sulla 'ndrangheta: carabinieri a caccia di latitanti in Calabria

Un reportage dalla Calabria è al centro della prima pagina di "Le Monde", che in lungo articolo racconta la caccia ai boss latitanti della 'ndrangheta condotta dalle unità speciali dei carabinieri tra le insidie di un territorio impervio, come documenta la bella fotografia che correda il reportage. Sono 305 i mafiosi calabresi ricercati che negli ultimi 30 anni sono stati catturati dai militari nel loro incessante impegno.

Il titolo di apertura è sull'Ucraina, e a differenza di quelli della stampa britannica mette in luce l’alleggerimento della crisi: «Mosca manda segnali di de-escalation». Due titoli sulle elezioni presidenziali: il giornale sottolinea che con l’impennata dell’inflazione il costo della vita diventerà un tema «infestante» nella campagna elettorale, e in un’analisi spiega come l’emergenza del Covid si sia trasformata in un «asso» per Macron.

