Reggio, giardini storici e aree verdi riqualificati grazie ai fondi Pon

Gli interventi sono stati ammessi a finanziamento. Le operazioni di cura dei giardini storici e delle aree verdi e creazione di corridoi naturali diffusi per la città saranno realizzati attraverso le risorse comunitarie. Nel “pacchetto” delle operazioni che prevedono investimenti per oltre 18 milioni, sette progetti sono destinati all’ambiente e alla riqualificazione dei polmoni verdi della città, in sofferenza ormai da tanto tempo. 2,7 milioni sono per la riqualificazione delle aree verdi e 1,8, per la Villa Comunale. Percorso frutto dell’ultima revisione del Piano operativo del Pon Metro dell’ultimo ottobre quando sono state approvate le schede dei nuovi progetti rientranti negli assi 6, 7 e 8 e ne è stato previsto il finanziamento a valere sulle risorse del programma React-Eu. Quindi è stata avviata l’istruttoria in cui è stato accertato e verificato, che la scheda del progetto risulta coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Pon, con i contenuti del Programma; con la strategia di sviluppo urbano sostenibile.

