Rifiuti, tributi e amianto. I progetti del Comune di Reggio Calabria

Riavviati i lavori della Commissione Ambiente a Reggio e durante la seduta ha relazionato, con una lunga e dettagliata audizione il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, nella sua qualità di delegato all'Ambiente. È quanto afferma la neo residente della Commissione Ambiente Nancy Iachino, insieme al vicepresidente Massimiliano Merenda che nel pomeriggio hanno riunito i componenti dell'organismo consiliare per fare il punto sul settore.

Nel corso dei lavori il sindaco ff ha relazionato in maniera dettagliata sullo stato dell'arte del servizio di raccolta rifiuti sul territorio urbano, illustrando anche le difficoltà insorte in seguito al contenzioso amministrativo che si è generato dopo l'assegnazione del bando alla società Teknoservice, oltre che sull'attività amministrativa messa in campo dall'Ente per garantire la continuità del servizio.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio Calabria

© Riproduzione riservata