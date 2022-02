Reggio Calabria, presentato "Innovazione e rete sociale Stretto": 16 comuni coinvolti

Il Patto Territoriale dello Stretto Spa in qualità di Soggetto Responsabile ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico entro la scadenza del 15 febbraio scorso il “Progetto Pilota - Innovazione e Rete Sociale Stretto" per un importo complessivo di contributo richiesto pari a 9.941.822,51 euro.

Gli investimenti complessivi previsti dal “Progetto Pilota” sono pari a 12.361.940 euro, comprensivi della quota di compartecipazione attraverso l’apporto dei mezzi propri da parte delle imprese che saranno ammesse a finanziamento.

Per Giancarlo Mamone, presidente del "Patto Territoriale dello Stretto SPA", "con la partecipazione al bando del Ministero dello Sviluppo Economico è emersa la fattiva concertazione istituzionale mirata alla condivisione delle scelte e delle strategie di sviluppo locale e alla valorizzazione e crescita competitiva di tutto il territorio sul quale da oltre 20 anni opera il Patto Territoriale dello Stretto SPA. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla collaborazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Sindaco f.f, Carmelo Versace, e dagli amministratori dei 16 Comuni del territorio nonché dal contributo prezioso fornito da Associazioni ed Organizzazioni di Categoria. Un ringraziamento particolare, per il contributo fornito ai rappresentanti della Associazione dei Comuni dello Stretto Sandro Repaci e dell’ Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica Pierpaolo Zavettieri".

La procedura prevede che, entro 120 giorni dalla presentazione delle proposte progettuali, il Ministero dello Sviluppo Economico definisca la graduatoria dei "Progetti Pilota" a valere sulle risorse residue, peraltro implementabili, pari a 105 milioni di euro.

Il Progetto Pilota, da realizzarsi sulla base del cronoprogramma degli interventi pubblici e privati previsti entro i 48 mesi dal finanziamento decretato, è costituito da 16 iniziative da parte dei Comuni e da 43 iniziative di innovazione tecnologica e sviluppo di attività nel comparto del turismo presentate da altrettante piccole e medie imprese del territorio.

Di seguito il dettaglio dei comuni coinvolti e dei progetti presentati:

1. Bagaladi - Albergo diffuso nel centro storico di Bagaladi

2. Bova - Parco avventura

3. Bova Marina - Valorizzazione ambientale dell'arenile

4. Campo Calabro - Programma di valorizzazione “Forte Batteria Siacci”

5. Fiumara - Riqualificazione immobile a polo culturale, sociale e turistico

6. Laureana di Borrello - Auditorium della musica

7. Melito di Porto Salvo - Manutenzione straordinaria e riutilizzo del ex mercato coperto

8. Montebello Jonico - Casa di accoglienza per donne vittime di violenza

9. Palmi - Parco dei Tauriani e complesso San Fantino

10. Roccaforte del Greco - Ostello per la Gioventù

11. Roghudi - Realizzazione di un centro sportivo

12. San Lorenzo - I turismi del camminare

13. Santo Stefano in Aspromonte - Recupero di Rione Colosi nel centro storico di Santo Stefano in Aspromonte

14. Bagnara - Recupero ex Mattatoio per attività sociali

15. Calanna - Riqualificazione e completamento centro sportivo Villamesa di Calanna

16. San Roberto - Adeguamento e ristrutturazione vecchi Palazzo de Salvo

© Riproduzione riservata