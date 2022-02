Reggio, gli studenti del “Panella-Vallauri” condannano l’aggressione

Minori le vittime e minori gli aggressori. Due gravissimi episodi di violenza tra giovanissimi in appena quattro giorni - l'accoltellamento di un 17enne a piazza Camagna sabato 19 febbraio e le “martellate” a un 14enne all’esterno dell'istituto “Industriale” del mercoledì successivo - hanno destato profonda inquietudine in tante famiglie reggine. Anche nella nostra città evidentemente il disagio giovanile si sta manifestando con queste forme di violenza che non possono essere sottovalutate né ridimensionate. Una prima severa presa di posizione arriva dagli stessi studenti dell'istituto tecnico tecnologico “Panella-Vallauri” che esprimono solidarietà alla vittima e «condannano» la violenta aggressione subita da un giovanissimo compagno di scuola. Tutti hanno fermamente preso le distanza dal gravissimo episodio verificatosi mercoledì alle 13,30 all'esterno della scuola con una nota a firma dei rappresentanti nei Consigli di classe, di Istituto e della Consulta provinciale degli studenti e delle studentesse dell'ITT Panella-Vallauri «in relazione al drammatico episodio avvenuto fuori dalla scuola che ha visto coinvolti alunni dell'Istituto». Posizione chiara e netta quella dei giovani: «Nel condannare questi comportamenti che ledono e offendono la dignità delle persone, esprimono solidarietà alla vittima di quanto accaduto; ed auspicano che la questione venga al più presto chiarita, attraverso l'intervento delle forze preposte al controllo e alla comminazione della relativa sanzione». L'aggressione al 14enne studente, frequentante la prima classe, sarebbe stata commessa da un paio di compagni di classe, anche loro 14enni. Una vicenda, così come l'accoltellamento al culmine di una rissa nel cuore del Corso Garibaldi, che è già al vaglio di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri e del procuratore presso il Tribunale per i minorenni, Roberto Di Palma.

