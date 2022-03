Reggio, affidamento del mercato ittico: il Comune ci prova un’altra volta

Il Comune ci riprova. Si prepara ad un nuovo bando per l’affidamento della gestione del mercato ittico. Dopo la prima gara chiusa nel mese di novembre con esito infruttuoso, si avvia un nuovo iter. Questa volta si definiscono in maniera più chiara i dettagli. La determina adottata dal settore integra e modifica il precedente provvedimento per prevedere l’esperimento della nuova gara secondo la procedura telematica. Un passaggio propedeutico per la procedura aperta con cui affidare la gestione del mercato ittico che sorge sulla banchina del Porto, attraverso una proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi. Disco verde quindi per i nuovi elaborati: norme di gara; capitolato di gestione dell’immobile. Bando che arriva a distanza di quasi un anno dal precedente (marzo 2021) che sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La speranza è che questa volta il tentativo possa andare in porto. La volta scorsa infatti l’unica proposta avanzata non aveva raggiunto il punteggio richiesto.

