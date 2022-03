Melito Porto Salvo, la violenza sessuale del branco. Diventano definitive le sei condanne

Diventano definitive le sei condanne per la violenza sessuale di gruppo consumata a Melito Porto Salvo, nel Reggino, ai danni di una ragazzina che quando avrebbe subito i primi abusi era appena 13enne. La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato l'appello delle difese ed ha confermato il verdetto della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Nello specifico diventano definitive le pene già inflitte a Giovanni Iamonte (8 anni, 2 mesi di reclusione), Lorenzo Tripodi (6 anni), Domenico Mario Pitasi (10 mesi per un coinvolgimento marginale, pena sospesa già dal Tribunale, annullamento per la “non menzione”), Davide Schimizzi (9 anni); Antonio Verduci (6 anni e 6 mesi), Michele Nucera (6 anni).

L'indagine “Ricatto” fu condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, ricostruendo come una ragazzina di Melito Porto Salvo fosse finita nel mirino del suo fidanzato e di una cerchia di amici e successivamente travolta dalle attenzioni sessuali del gruppo di giovani.

