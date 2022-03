Polizia locale di Reggio, passa il progetto: arrivano 14 operatori per 2 anni

Quattordici nuovi agenti di Polizia locale a costo zero per le casse comunali. Il progetto presentato da Palazzo San Giorgio è stato approvato e finanziato dal Ministero dell'interno. Operazione che per due anni rimpolpa il magro e inadeguato organico della Polizia municipale, che oggi può contare solo su 145 unità comandante ed ufficiali compresi. Numeri che indicano come la pianta organica abbia una carenza che arriva fino al 68%. Non solo la media dell’età anagrafica del personale, molto alta, costituisce un ulteriore diminutio della capacità operativa.

Quindi una buona notizia ma metà perché l'iniezione di capitale umano è limitata nel tempo. Certo stavolta, contrariamente a quanto successo in passato quando le assunzioni erano ridotte a qualche mese, l’esperienza è un po’ più articolata. Ed è previsto un percorso di formazione un po' più robusto. «La determina è il primo step di percorso lungo – spiega l’assessore comunale al ramo, Giuggi Palmenta –. L'iter avviato dovrà passare al settore Risorse umane, poi alla Regione e solo dopo si potrà arrivare al bando che dovrà individuare questi 14 ragazzi. Il bando infatti sarà rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni».

