Scilla, salta la riapertura notturna del punto di primo intervento

Il Punto di primo intervento della Casa della Salute non è stato riaperto nelle ore notturne da martedì 1. marzo, come era stato invece annunciato. La notizia ha colto di sorpresa l’intera comunità di Scilla, che da quattro mesi lotta per avere riattivato il servizio di notte. «Un colpo basso che ha gettato nello sgomento la comunità di Scilla – hanno detto alcune attiviste – ci hanno riferito che sono arrivate delle indicazioni a livello regionale per non riaprire il PPI. La delusione è forte perché ci rendiamo conto che viviamo in una regione dove i diritti dei cittadini vengono continuamente calpestati e la sanità, che dovrebbe essere un diritto sacrosanto, viene completamente distrutta».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata