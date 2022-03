Reggio, allestito dal Comune al Cedir un centro di raccolta per l'Ucraina

Il Comune ha allestito, presso il Cedir, un centro per la raccolta di beni da inviare alle popolazioni afflitte dalla guerra in Ucraina. «L'idea – ha spiegato l'assessore Rocco Albanese – è nata su sollecitazione della Chiesa ortodossa di Sbarre ed è rivolta a tutte le associazioni impegnate in questo straordinario moto di solidarietà. Dalle ore 8 alle ore 20, quindi, negli spazi adiacenti alla sala "Versace", chiunque potrà portare farmaci, vestiti o beni di prima necessità che sarà premura dei volontari della Comunità Ucraina spedire a quanti, in queste ore, stanno patendo la drammaticità di un conflitto folle, esploso nel cuore dell’Europa».

